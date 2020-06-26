Депутат госдумы раскритиковал высказывание Ленары Ивановой о «халяве»
Сегодня, 13:17ПолитикаФото: facebook.com/mironov.online
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Руководитель фракции “Справедливая Россия” в Госдуме, Сергей Миронов отреагировал на высказывание вице-премьера правительства Башкирии Ленары Ивановой, назвавшей господдержку граждан в период пандемии коронавируса «халявой».
«Может, чиновница не знает, сколько люди платят за ЖКХ и продукты? Таким госслужащим нужно спуститься с небес на землю. Если ты не очень умный – лучше помолчи…» – говорится в сообщении опубликованном на его странице в Facebook.
Он также призвал принять законопроект «о штрафах за оскорбление граждан чиновниками», предусматривающий штраф до 2 млн рублей или до одного года лишения свободы.
Напомним, ранее на оперативном совещании в правительстве Иванова говоря о том, что людям нужно думать о поиске работы и постоянном источнике доходов заявила, что «халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей».
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