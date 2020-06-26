Депутат госдумы раскритиковал высказывание Ленары Ивановой о «халяве»

«Может, чиновница не знает, сколько люди платят за ЖКХ и продукты? Таким госслужащим нужно спуститься с небес на землю. Если ты не очень умный – лучше помолчи…» – говорится в сообщении опубликованном на его странице в Facebook.

Он также призвал принять законопроект «о штрафах за оскорбление граждан чиновниками», предусматривающий штраф до 2 млн рублей или до одного года лишения свободы.