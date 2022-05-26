Подследственный глава Минстроя Башкирии за год заработал 591 тысячу рублей

Как сообщал Mkset, помимо Кучарбаева, по делу о превышении полномочий при строительстве очистных проходят министр ЖКХ Борис Беляев, замначальника Управления капстроительства Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурат Бикимбетов и экс-замглавы администрации Кумертау Юрий Куров. По версии следствия, из-за того, что они подписали акты приемки работ по строительству очистных, 95 млн рублей бюджетных средств были израсходованы не по целевому назначению.