Глава Ставрополья Владимиров обратился к депутатам с посланием

С 2014 года глава региона ежегодно выступает перед Законодательным собранием Ставропольского края. Его послание традиционно несет важную политическую нагрузку. На этот раз губернатор рассказал о динамике развития Ставрополья за прошлый год. В частности, он выразил признательность врачам и всем специалистам, которые помогали преодолеть кризис последних лет, связанный с коронавирусной инфекцией. Губернатор на конкретных цифрах продемонстрировал рост инвестиций, объемов производства, доходов краевого бюджета. Владимиров также призвал земляков помнить, что Ставрополье является сельскохозяйственным регионом, а значит, отвечает за продовольственную безопасность страны. Об этом пишет «Ставропольская правда».