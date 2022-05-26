Депутата Чувилина и активиста Матисова из Уфы внесли в список экстремистов

Депутата Курултая Дмитрия Чувилина, а также активиста Павла Матисова внесли в перечень экстремистов и террористов. Информацию подтверждает Росфинмониторинг.
Напомним, в марте этого года пять участников марксистского кружка в Уфе, в числе которых вышеупомянутые Чувилин и Матисов были обвинены в организации террористического сообщества. Отмечается при этом, что Матисов получил обвинения по статье о создании организации, в то время как остальные члены кружка — в участии.
Также несколькими днями ранее стало известно, что члены марксистского кружка пробудут под стражей до 23 июля. Ранее их адвокаты выступили с прошением об изменении меры пресечения и переводе на домашний арест.