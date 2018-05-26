Мэр Уфы Ирек Ялалов принял участие в дебатах праймериз «Единой России»

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов принял участие в дебатах предварительного голосования «Единой России», они состоялись в региональном отделении партии в Уфе на ул.Цюрупы, 17.

25 мая дебаты были организованы на тему «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан». Свои мысли высказали молодой участник предварительного голосования Альберт Мухаметгалеев, инженер Руслан Фатихов, первый заместитель гендиректора Института технологии и организации производства Ильдар Каримов и заведующая детским садом №261 Ольга Бажина.

Каждому кандидату выделили по две минуты на вступительное слово, затем были ответы на вопросы от группы поддержки, потом заключительная часть, итоги дебатов.

Ирек Ялалов в первую очередь поздравил всех выпускников с завершением учебы, пожелал успешной сдачи экзаменов и поступления в учебные заведения.

Один из вопросов, адресованных Иреку Ялалову, задал автор хита «Өфө йүкәләре» («Уфимские липы»), композитор Рим Хасанов. Его интересовала поддержка в продвижении известности ансамбля «Мирас».

Фото: Пресс-служба регионального отделения "Единой России"

- Уфа - единственный город, который содержит такой академический ансамбль. Мы тратим на него более 100 млн рублей в год. Это дорогое удовольствие, но я считаю, что на миллионный город должен быть коллектив, который пропагандируют национальное искусство. Артисты «Мираса» объехали всю Европу, а в июле наш ансамбль ждут выступления в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, - сообщил Ирек Ялалов.

Вопросы, затронутые участниками в ходе дебатов, касались развития спорта, строительства новых стадионов, благоустройства дворов, доступности образования. К примеру, мэру Уфы задали вопрос о развитии муниципальных площадок под открытым небом.

- Такой формат проведения досуга был популярен в 40-80-е годы прошлого столетия, и сейчас мы эту практику возраждаем, - сказал Ирек Ялалов. - Во всех парках и скверах есть сцены, на площадях играют музыканты, выступают танцевальные группы. Популярным местом стала площадь возле памятника Салавату Юлаеву. Наша задача - создать условия для этого.

Гостью дебатов Александру Савченко заинтересовало развитие активного спорта среди горожан. Она посетовала, что среди уфимцев нет массового увлечения физкультурой.

- Владельцев каждого торгового центра обязали создать вокруг своих заведений спортивную инфраструктуру, - отметил Ирек Ялалов. - Кроме того, спортивное "ядро" должно быть и в самих торговых центрах.

Нурия Нигматуллина спросила о практике государственно-частного партнерства в сфере образования.

- В Уфе в настоящее время работают более 400 образовательных учреждений, в их числе более 100 - частные, - рассказал Ирек Ялалов. - В последние годы особенно частный сектор стал активнее развиваться: предполагаю, что сыграли свою роль преференеции, которые предоставлял муниципалитет. Появились встроенно-пристроенные помещения в жилых домах, в строящихся высотках первые этажи проектируются под детские сады. Развиваются и частные школы.

«У нас сформирована очень неплохая партийная программа «Единой России». Опираясь на послание Президента России Владимира Путина, мы должны сейчас просто сплотиться: опыт, молодость, энергия, креативность, мудрость – и идти вперед, решать проблемы, которые перед нами стоят», - отметил в своем заключительном слове Ирек Ялалов.

Глава городской администрации в этот же день принял участие во вторых дебатах на тему «Единство и патриотизм общества: вызовы и решения». Ире Ялалов сформулировал свое понимание патриотизма. Для Ирека Ялалова патриотизм – это «конкретика, которую он пытается реализовывать в муниципальном образовании». Он также отметил, что такое понятие как «патриотизм» формируется именно в семье, но готового рецепта его формирования нет.

- Что касается семьи, я приверженец настоящих российских семейных ценностей, в этом вижу стабильность нашего общества, - пояснил мэр.

Иреку Ялалову задали вопрос о развитии социальных лифтов для молодежи в России.

- Социальные лифты – это очень сложная тема. Я категорически не приемлю идею социальных лифтов. Хороший социальный лифт – это гранты для молодых. В капиталистическом обществе мы не можем мерить какими-то принципами социального государства. Мы никогда не будем социальным государством, и нигде в мире такого нет, какие бы сказки не рассказывали, - заявил Ялалов.

Также мэр Уфы высказал идею о том, что увлечение молодежи социальными сетями напоминает повальный интерес к рок-музыке у молодых людей в СССР.

- Современные соцсети сравнимы с тотальным увлечением советской молодежи рок-музыкой. Вот это увлечение привело к тому, что некоторая часть молодежи выпала из объятий того мощного государства, которое было. Мы проиграли тогда войну за жвачку и за джинсы. А патриотизм начинается с малого. Вот мы построили к ШОС и БРИКС отели, и вы знаете, когда я все эти отели объезжал, я обратил внимание на интерьер: везде висят виды иностранных городов. Невозможно представить, чтоб где-нибудь в Италии висели картины французских городов.

Закончил свое выступление Ирек Ялалов заявлением о том, что основной угрозой патриотизма является молодежь.

-Я абсолютно уверен, что патриотизм начинается с конкретного человека, семьи, двора, города. Основную угрозу мы сейчас видим в молодежи. Не нужно никакой мощной армии, ядерного оружия, достаточно сбить ориентиры у молодого поколения, - сказал он.

Ирек Ялалов выразил надежду на объединение однопартийцев темой воспитания молодежи России, но затем исправился, заметив, что не воспитанием, а донесением информации до молодых людей идеи патриотизма.