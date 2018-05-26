Глава Росгвардии по Республике Башкортостан пошел в Госсобрание

54-летний генерал-майор полиции Вячеслав Андреев заявил о своем участии в предстоящих выборах в Госсобрание Башкирии. То, что руководитель одной из силовых структур решил пойти в депутаты, заинтересовало редакцию. Медиакорсеть решила изучить биографию потенциального кандидата в депутаты Госсобрания.

Родился Вячеслав Андреев в июне 1963 года в городе Североморске. Место рождения наложило отпечаток на его дальнейшую судьбу. Он закончил Мурманское мореходное училище, а после службы в армии девять лет работал в рыболовной отрасли.

1992 год стал в его биографии поворотным. Вячеслав Андреев перешел на службу в органы внутренних дел. Начинал тогда участковым инспектором, дорос до замминистра внутренних дел Башкирии.

В 2000 году закончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ, получив специальность юриста. В 2011 году повысил квалификацию, окончив факультет Федерального кадрового резерва Академии управления МВД России.

За его плечами работа начальником оперативно-розыскной части управления по борьбе с организованной преступностью (в Мурманской области), в 2013 году назначен заместителем министра внутренних дел Башкирии, в 2014 году стал начальником полиции.

В октябре 2016 года Владимир Путин назначил Вячеслава Андреева начальником Управления Росгвардии по Республике Башкортостан. Новость о желании своего начальника продолжить свой путь в законодательном органе власти прокомментировал его заместитель.

- Значит, считает важным для себя там работать, больше пользы сможет принести людям, - говорит заместитель руководителя Росгвардии по РБ Ирек Сагитов, возглавлявший ОМОН более 10 лет. – Человеку свойственно расти, а работа в парламенте открывает новые перспективы.

Депутат Госдумы Рима Баталова считает решение генерал-майора своевременным и правильным.

- Вячеслав Николаевич – человек с настоящим мужским характером, - поделилась она. – Знаю, что он в период своей службы неоднократно участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. Долгое время отвечал за внедрение в ОПГ и дальнейшее разоблачение преступных сообществ. В общем, посвятил жизнь служению закону.

- Теперь он будет служить закону на новом уровне, сам принимая участие в совершенствовании законодательства, - отметила депутат Госдумы.

Удалось дозвониться и до Вячеслава Андреева.

- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, - сказал он. – Генеральское звание я уже заслужил, теперь пора на новой стезе свои силы применить. За время службы в МВД я сумел приобрести большой опыт, и прекрасно себе представляю, где и какие пробелы есть в законах. Хочу применить свой опыт и знания на пользу людям. Хочу поработать в новом качестве. Как юрист и законодатель.