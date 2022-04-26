В Уфе пьяная девушка зарезала свою мать за то, что та мешала ей спать

В Уфе пьяная девушка зарезала свою мать за то, что та мешала ей спать
В Уфе пьяная девушка зарезала свою мать за то, что та мешала ей спать
Вчера, 15:26ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Уфимка нанесла своей матери удар ножом, а после попыталась скрыть следы преступления, сообщают в пресс-службе СК Башкирии

В Уфе завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летней девушки, которая в феврале этого года убила собственную мать. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

По данным пресс-службы ведомства, девушка, будучи в состоянии опьянения, вонзила нож в шею своей матери. Причиной тому стало недовольство девушки тем, что мать мешает ей спать. 49-летняя женщина скончалась на месте.

Отмечается, что девушка попыталась скрыть следы преступления. Она замыла следы крови и сменила одежду на теле матери. Своему же сожителю девушка сообщила, что её мать скончалась от естественных причин — женщина в течение долгого периода времени страдала от болезни.

Девушка обратилась в скорую помощь и полицию, продолжая при этом настаивать на том, что её мать скончалась по естественным причинам. Примечательно, что выяснить истинную причину смерти женщины удалось только в результате судмедэкспертизы- на этом сказались как незначительный размер нанесённой раны, так и продолжительная болезнь погибшей.

28-летняя уфимка долго отрицала свою причастность к смерти матери, но все же созналась в содеянном после того, как в ходе допроса ей были предъявлены доказательства, собранные в рамках расследования.

Сообщается, что на данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина, убивший своего двухлетнего ребёнка получил 14 лет заключения в колонии строгого режима. Причиной случившегося называют сомнения мужчины в кровном родстве с ребёнком.

Также ранее в селе Приютово мать зарезала собственного сына. Женщине не нравилось пристрастие 19-летнего сына к спиртному.

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