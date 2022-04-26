В Уфе пьяная девушка зарезала свою мать за то, что та мешала ей спать

Девушка обратилась в скорую помощь и полицию, продолжая при этом настаивать на том, что её мать скончалась по естественным причинам. Примечательно, что выяснить истинную причину смерти женщины удалось только в результате судмедэкспертизы- на этом сказались как незначительный размер нанесённой раны, так и продолжительная болезнь погибшей.