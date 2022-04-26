Глава Татарстана Рустам Минниханов прервал молчание в Instagram* ради пса

Руководитель региона опубликовал фото своего пса — туркменского алабая Акдуса и сообщил, что находится в Туркмении с рабочим визитом. В последний раз до этого Минниханов выкладывал пост в Instagram* 13 марта.
Массовый исход чиновников из Instagram* начался после 11 марта. Тогда Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta (владеет признанными экстремистскими и запрещенными в России Facebook* и Instagram*). Роскомнадзор 14 марта заблокировал соцсеть.
Глава Башкирии Радий Хабиров покинул Instagram* еще 11 марта, сообщив, что «так должен поступить каждый нормальный человек». Как стало известно Mkset, возвращаться в соцсеть он не намерен.
«Глава уже четко обозначил свою позицию. Никаких изменений не было», — прокомментировали Mkset в пресс-службе главы региона.
* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.