Европейский суд по правам человека заставит уфимских коммунальщиков латать дороги?
Автолюбитель Артем Фарвазетдинов выступил против России, подав жалобу в европейский суд на нарушение его прав уфимскими чиновниками. По мнению автовладельца, только суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, может заставить коммунальщиков отремонтировать все улицы столицы Башкирии.
Напомним, весной 2010 года г-н Фарвазетдинов, управляя автомобилем Chery tiggo, на улице Менделеева влетел в яму. Машина получила серьезные повреждения ходовой части, и ей потребовался дорогостоящий ремонт. Однако автовладелец не ограничился стандартной схемой возмещения ущерба, а потребовал через районный суд обязать уфимскую администрацию устранить все дефекты на городских магистралях. Но в иске мужчине отказали, поскольку посчитали, что истец не представил доказательств существования ям и колдобин на всех дорогах Уфы, кроме той в которой и разбил машину. Все последующие судебные инстанции, включая и Верховный суд республики, оставили решение районной Фемиды без изменений.
- Конечно, я реалист и прекрасно понимаю, что не дело страсбургского суда заниматься уфимскими дорогами, - продолжает Артем. - Ими должны заниматься наши дорожные службы. Но они ими не занимаются должным образом. Я отчаялся найти справедливость на родине, и вынужден искать правду в европейском суде по правам человека. Может после рассмотрения моей жалобы уфимские коммунальщики задумаются?
Между тем, по словам главы УГИБДД МВД по РБ Динара Гильмутдинова, 70% аварий случается из-за несоответствия дорожного полотна необходимым стандартам.
Евгений КОСТИЦЫН.
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