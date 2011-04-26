Европейский суд по правам человека заставит уфимских коммунальщиков латать дороги?

Напомним, весной 2010 года г-н Фарвазетдинов, управляя автомобилем Chery tiggo, на улице Менделеева влетел в яму. Машина получила серьезные повреждения ходовой части, и ей потребовался дорогостоящий ремонт. Однако автовладелец не ограничился стандартной схемой возмещения ущерба, а потребовал через районный суд обязать уфимскую администрацию устранить все дефекты на городских магистралях. Но в иске мужчине отказали, поскольку посчитали, что истец не представил доказательств существования ям и колдобин на всех дорогах Уфы, кроме той в которой и разбил машину. Все последующие судебные инстанции, включая и Верховный суд республики, оставили решение районной Фемиды без изменений.