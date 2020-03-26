Глава Башкирии дал указание муниципалитетам пересмотреть приоритеты из-за пандемии
Об этом шла речь на совещании в правительстве республики.
Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с просьбой пересмотреть приоритеты в своей работе и сконцентрироваться на противодействии распространению коронавируса.
- Я не помню, когда был еще такой серьезный вызов всем нам после окончания войны. Это очень большая всеобщая проблема, - отметил Радий Хабиров.
Он обратился к главам муниципалитетов с просьбой не тратить средства на приобретение костюмов для фольклорного ансамбля или запланированное ранее обновление фасада у дома культуры, поскольку сейчас все эти нужды отступили на задний план на фоне общей угрозы пандемии коронавируса.
Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии зарегистрированы 4 случая заражения коронавирусом. Еще 64 человека с подозрением на коронавирус ждут окончательных результатов исследований.