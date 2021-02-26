СК: министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева подозревают в злоупотреблении полномочиями

СК: министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева подозревают в злоупотреблении полномочиями

Вчера, 08:20ПолитикаАнна КононоваФото: Вконтакте
Накануне в Уфе был задержан вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РБ.

По версии следствия, в 2017 году Борис Беляев, будучи главой Кумертау, утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном. Однако не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды, а объект был не готов к использованию. При этом, как сообщает СК, очистные сооружения в настоящее время не функционируют и не пригодны для эксплуатации.

Ущерб бюджету республики оценили в более чем 95 миллионов рублей.

С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, устанавливаются другие причастные к этому делу.

Напомним, по данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены экс-министр строительства Рамзиля Кучарбаева и его заместитель. В 2017 году он возглавлял ГКУ «Управление капитального строительства РБ».

Материалы по теме:
ЖКХБашкирия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы