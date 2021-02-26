СК: министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева подозревают в злоупотреблении полномочиями

Накануне в Уфе был задержан вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РБ.

По версии следствия, в 2017 году Борис Беляев, будучи главой Кумертау, утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном. Однако не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды, а объект был не готов к использованию. При этом, как сообщает СК, очистные сооружения в настоящее время не функционируют и не пригодны для эксплуатации. Ущерб бюджету республики оценили в более чем 95 миллионов рублей. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, устанавливаются другие причастные к этому делу. Напомним, по данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены экс-министр строительства Рамзиля Кучарбаева и его заместитель. В 2017 году он возглавлял ГКУ «Управление капитального строительства РБ».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter