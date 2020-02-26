Трамп считает, что разведка США состоит в сговоре с Демократической партией
26 февраля, 15:46ПолитикаФото: Kremlin.ru
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Американский лидер заявил, что истерика по поводу влияния россиян на выборные процессы в штатах – это результат сговора Демпартии и разведки.
«Разведка якобы сказала сумасшедшему Берни, что Россия рассчитывает на него, а не на меня. Это всё большая афера между разведкой и демократами», – цитирует Трампа RT.
Под сумасшедшим Берни подразумевается кандидат в президенты Берни Сандерс. По мнению президента США, демократам также невыгодна победа Сандерса, как и самого Трампа.
Также он называет аферой расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «сговоре Трампа и России».
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