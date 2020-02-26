Представитель Совфеда назвал санкции США цинизмом

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По словам члена Совета Федерации Константина Косачева, санкции Соединенных Штатов в отношении 13 организаций и физлиц, среди которых - российские, являются цинизмом.
Об этом он написал в своем профиле Facebook, сообщает 26 февраля газета «Известия».
Косачев отметил, что цинизм ситуации и в том, что США пытаются распространять свои внутренние законы на граждан других государств, и в том, что Вашингтон воздействовует на государство, вышедшее в одностороннем порядке из сделки по иранской ядерной программе.
Ограничения распространяются на обвиняемых в нарушении акта о нераспространении ядерного оружия в Сирии, КНДР и Иране лиц. Таким образом, налицо приоритет внутреннего права над международным.
США заявили о расширении санкций на два года 25 февраля.
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