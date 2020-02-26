Новые санкции от США в отношении России, Ирака, Китая и Турции
26 февраля, 20:25ПолитикаФото: pixnio.com
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В этот раз в санкционный список попала не только Россия, но и Китай, Турция и Ирак.
Об ограничениях сообщил государственный секретарь США Майк Помпео. На официальном сайте Госдепа появилась информация о 13 юридических и физлицах из этих стран.
Новые санкции правительство США связывает с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Сирии и Северной Корее.
Отмечается, что в списке присутствуют 5 компаний из КНР и Турции, обвиняемых в помощи Ирану в создании ракетной программы.
Как отмечает rns.online, Помпео не указал конкретно, какие российские физические лица и компании попали под санкции.
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