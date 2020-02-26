Новые санкции от США в отношении России, Ирака, Китая и Турции

Об ограничениях сообщил государственный секретарь США Майк Помпео. На официальном сайте Госдепа появилась информация о 13 юридических и физлицах из этих стран.

Новые санкции правительство США связывает с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Сирии и Северной Корее.

Отмечается, что в списке присутствуют 5 компаний из КНР и Турции, обвиняемых в помощи Ирану в создании ракетной программы.