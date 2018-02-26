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Глава Башкирии о развитии региона: У нас всё хорошо с формальной стороной
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Глава Башкирии о развитии региона: У нас всё хорошо с формальной стороной

Сегодня, 19:24ПолитикаТатьяна МайороваФото: Пресс-служба главы Башкирии
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