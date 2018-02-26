Глава Башкирии о развитии региона: У нас всё хорошо с формальной стороной

Рустэм Хамитов поделился с журналистом солидного экономического издания своим видением проблем республики и способов их решения.

Журнал «Эксперт-Урал» опубликовал интервью главы Башкирии Рустэма Хамитова, в котором в качестве затравки дается информация об усовершенствовании порядка рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных проектов. Рустэм Хамитов постарался убедить собеседника, что это к лучшему.

– Работа с инвесторами постоянно совершенствуется: в декабре мы стали одним из первых в Российской Федерации субъектов, который выполнил все требования к формированию благоприятной инвестиционной среды. Есть порядка 8-10 показателей, от нормативной документации до подключения к энергосетям. У нас всё хорошо с формальной стороной, есть и инвесторы, но объёмы вложений в капитал нужно увеличивать, проинформировал глава республики. - Вы хорошо знаете, что в валовом региональном продукте объём инвестиций должен достигать хотя бы 25 процентов. ВРП Башкирии – 1,5 трлн рублей. 25 процентов – это 375 млрд рублей. По прошлому году у нас такая цифра и была. Но в этом году будет значительно меньше. А в идеале нужно 30-35 процентов. Китай в лучшие годы имел показатель 40 процентов ВВП. Так что работы ещё очень много.

Рустэм Хамитов на сей раз оказался щедр на примеры из жизни. Говоря о кредитах для бизнеса, рассказал про предпринимателя, имеющего бизнес ценой в 500 млн рублей и получившего кредит только в 60 млн рублей. Глава Башкирии нашел, как помочь бизнесмену – привлек Региональную лизинговую компанию.

- Такие структуры создали только в Башкирии и Татарстане. 1,5 млрд рублей дал федеральный бюджет, 500 млн мы добавили. Но 2 млрд рублей для республики – это немного, у нас уже заявок на 5 млрд. Должны быть длинные и дешёвые деньги. А льготы все научились давать, пояснил глава Башкирии.

К слову, как оказалось, он хорошо представляет, какие лазейки есть у предприятий, желающих избежать высокие налоги. А из-за этого в конечном итоге страдает статистика по инвестициям.

- Предприятия не всегда показывают траты на модернизацию оборудования, ремонт инфраструктуры. Мы посчитали: в республике только таких ремонтов-модернизаций миллиардов на 100-120 набирается, треть от всего инвестиционного потока. Почему не показывают? Как только появляется добавленная стоимость на оборудование, появляются новые налоги, а предприятиям не хочется платить. Они не намерены показывать свои затраты как инвестиции, а у Росстата нет отдельной строки «плановые ремонты» или «повышение надёжности». На самом деле объём инвестиций намного больше, чем мы видим в отчётных цифрах, - сообщил Рустэм Хамитов.

Попутно глава Башкирии поделился опытом привлечения инвесторов на примере сделки с французским переработчиком молока Savencia Fromage & Dairy, приобретшим Белебеевский молочный комбинат.

- Во-первых, с собственником Белебеевского комбината мы уже обсуждали тему поиска серьёзного партнера. Сыр – это прежде всего Западная Европа: Франция, Швейцария… Было несколько предложений. Во-вторых, я лично встречался с владельцами Savencia, гарантировал поддержку. И всё это сработало, будем ждать первого французского сыра. А нашим поставщикам молока предстоит соответствовать требованиям Savencia, - поделился радостью Рустэм Хамитов.

Ещё один интересный пример - итальянская мясоперерабатывающая компания Gruppo Cremonini, которая намеревается построить в Башкирии семь откормочных площадок для крупного рогатого скота с поголовьем 5-6 тысяч голов КРС каждая.

- Точно так же были индивидуальные встречи с президентом компании, чай с ним пили, быстро нашли общий язык, - уточнил Рустэм Хамитов, не удержавшись от констатации таких важных факторов успеха, как личные качества. - Такие истории про иностранцев не в малой степени связаны с субъективными факторами. Но, безусловно, для инвесторов в АПК важно, что мы - лидеры по производству говядины в стране, по производству молока – вторые, по овощам закрытого грунта – пятые. Сейчас внимательно изучаем опыт глубокой переработки зерна… Биотопливом не хотим заниматься принципиально, у нас нефтехимический комплекс большой. Но что-то с избытком зерна, конечно, будем делать. У нас большие планы и по тепличному хозяйству… Ищем инвесторов.

Со знанием дела Рустэм Хамитов рассказал, чего не достает башкирскому АПК, чтобы повысить эффективность. Как выяснилось, не хватает знаний!

– Сейчас несколько башкирских агропредприятий участвуют в российско-израильском проекте по повышению производительности молочного стада. Я попросил главу российского Правительства Дмитрия Медведева включить нас в этот проект, он поддержал. Это образовательно-производственный проект, который позволит досконально разобраться, что такое энергетическая эффективность кормов, как повысить надои и многое другое. Пока таких знаний аграриям не хватает. К сожалению, многие из них не хотят учиться и уповают только на нашу поддержку, - посетовал глава республики. - Кроме того, у нас много личных подсобных хозяйств – около 600 тысяч. Примерно 10-15 процентов из них – крепкие середняки. Этих людей мы хотим организовать в кооперативы… Известные экономисты (а когда есть время, я стараюсь читать их труды) пишут, что кооперация – это будущее мировой экономики.

Из дальнейшего монолога стало очевидно, что все-таки не на все вопросы у главы Башкирии есть ответы. Так, он не представляет, как помочь рядовому сельхозпроизводителю попасть на полки крупного ритейлера. О дальнейшей судьбе Башкирского птицеводческого комплекса имени М.Гафури (бренд «Индюшкин») и Русгрейн Холдинга он тоже не смог сказать ничего определенного, напомнив, что их менеджмент в погоне за масштабами не учел потребности рынка.

Разговор о диверсификации оборонного производства свелся к респектам в адрес УМПО и КумАПП и очередному пожеланию создавать индустриальные парки вокруг крупных производств. Вопрос о том, почему до сих пор этого сделать не удалось, Рустэм Хамитов аккуратно обошел.

При этом он подробно рассказал о южно-корейском опыте введения госзаказа времен середины прошлого века, дав понять, что такой метод работы ему кажется вполне приемлемым, как и стратегическое планирование в экономике.

- Мы не можем вернуться к Госплану, но по ряду видов продукции, которая нужна стране, необходимо заставлять предприятия работать, - считает Рустэм Хамитов. - Например, у нас в стране практически исчезло производство эпоксидной смолы: 95 процентов завозится из-за рубежа. Ничего себе! В то же время в республике было крупное производство эпоксидки. Всё есть, чтобы вернуться к нему. Что мешает?.. Стерлитамакский нефтехимический завод организовал производство авиационного бензина AVGAS 100LL мощностью 8 тысяч тонн в год. Его раньше завозили из Польши 200-литровыми бочками. Таких ниш, которые можно занять, много. Салаватское предприятие «Битум» в прошлом году направило более 500 млн рублей на модернизацию.

Среди прочих планов, которыми глава Башкирии охотно поделился с приезжим журеалистом, - открытие китайцами предприятия по сборке тракторов для села и цементного завода на общую сумму около 100 млн долларов. Австрийцы проектируют производство белого цемента, который используется в медицинской промышленности, строительстве, инвестиции – до 200 млн евро. Инвестор одной из среднеазиатских стран предложил запустить завод строительных материалов: это 100-120 млн долларов.

- Мы крайне придирчиво относимся к разного рода проектам, которые несут оттенок прожектёрства. Очень подробно, детально изучаем заявки на строительство. Удалось нормализовать ситуацию, долго мы с этим бились, но сегодня без разрешительной документации никто не строит. Ну или почти. Есть ряд муниципалитетов, которые пытаются начать строить без лимитов и денег. Но мы пресекаем такие случаи. В 2010 году, когда я начинал свою деятельность в республике, было 300 начатых и брошенных строек. Огромная незавершёнка и огромная обуза. Еле справились, - уверенно заявил глава Башкирии. - Мы готовы помогать бизнесу и ищем проекты, в которые можно было бы вложиться. Но проектов, которые были бы грамотно упакованы, очень мало.

Под занавес интервью он рассказал о планах по глубокой модернизации здравоохранения и строительстве новых медучреждений, а также об инвестициях в образование.

- Я спокойно отношусь к школьному образованию в две смены, так как сам прошёл через трёхсменное обучение, в классах по 40 учеников было. Конечно, это не хорошо, но и трагедии особой нет. Поэтому должен быть разумный подход к строительству образовательных учреждений. Тем более надвигается демографическая яма. Потом что делать с этими школами? – задался вопросом Рустэм Хамитов.

Завершилось интервью обещанием главы Башкирии «надежно провести мартовские выборы президента страны».