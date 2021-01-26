В Башкирии запретят курение электронных сигарет в общественных местах

В Башкирии запретят курение электронных сигарет в общественных местах

Вчера, 13:33ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания Башкирии на пленарном заседании 29 января обсудят законопроект, ограничивающий курение электронных сигарет и другой бестабачной никотиносодержащей продукции.

Нововведения нацелены на охрану здоровья граждан. Депутаты предлагают ограничить употребление бестабачной никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая остановки, парковки, подземные переходы, парки и скверы.

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что необходимость принятия закона обусловлена широким распространение электронных сигарет, вейпов и кальянов.

В последние годы мы наблюдаем рост популярности электронных курительных изделий. Особенно модным это стало в молодежной среде, что вызывает беспокойство за здоровье подрастающего поколения, сказал Толкачев.

Он также добавил, что такие курительные средства содержат вредные вещества, которые приводят к патологическим изменениям в организме человека.

Related news:
Госсобрание БашкирииБашкирияЗаконы / Законопроекты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы