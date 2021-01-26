В Башкирии запретят курение электронных сигарет в общественных местах

Нововведения нацелены на охрану здоровья граждан. Депутаты предлагают ограничить употребление бестабачной никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая остановки, парковки, подземные переходы, парки и скверы.
Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что необходимость принятия закона обусловлена широким распространение электронных сигарет, вейпов и кальянов.
В последние годы мы наблюдаем рост популярности электронных курительных изделий. Особенно модным это стало в молодежной среде, что вызывает беспокойство за здоровье подрастающего поколения, сказал Толкачев.
Он также добавил, что такие курительные средства содержат вредные вещества, которые приводят к патологическим изменениям в организме человека.