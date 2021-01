В Башкирии запретят курение электронных сигарет в общественных местах

Депутаты Госсобрания Башкирии на пленарном заседании 29 января обсудят законопроект, ограничивающий курение электронных сигарет и другой бестабачной никотиносодержащей продукции.

Нововведения нацелены на охрану здоровья граждан. Депутаты предлагают ограничить употребление бестабачной никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая остановки, парковки, подземные переходы, парки и скверы. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что необходимость принятия закона обусловлена широким распространение электронных сигарет, вейпов и кальянов. В последние годы мы наблюдаем рост популярности электронных курительных изделий. Особенно модным это стало в молодежной среде, что вызывает беспокойство за здоровье подрастающего поколения, сказал Толкачев. Он также добавил, что такие курительные средства содержат вредные вещества, которые приводят к патологическим изменениям в организме человека.

