В Башкирии депутат, которому вынесли публичное порицание, претендует на пост мэра Уфы

В столице Башкирии завершается прием документов от кандидатов на пост мэра Уфы. Одним из них стал депутат Благовещенска Сергей Жуков. О поданной заявке он сообщил на своей странице в социальных сетях.

— Собрать необходимый пакет это не квест – это подвиг. Подготовить и заполнить все существующие документы в течении нескольких дней, начиная со свидетельства о рождении, можно засчитать как прохождение испытательного срока, — отметил Жуков. Напомним, ранее Горсовет Благовещенска объявил публичное порицание в отношении местного депутата Сергея Жукова. Сам депутат рассказал в своих соцсетях о том, что данное решение связано с нарушением запрета на ведение аудио и видеозаписи заседаний горсовета Благовещенска. На сегодняшний день публично известно лишь о трех кандидатах – Сергее Жукове, депутате Госсобрания Рустаме Хафизове и исполняющего обязанности мэра Уфы Сергее Грекове. Нового мэра официально назначат 15 января 2021 года.

