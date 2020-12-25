В Башкирии депутат, которому вынесли публичное порицание, претендует на пост мэра Уфы

— Собрать необходимый пакет это не квест – это подвиг. Подготовить и заполнить все существующие документы в течении нескольких дней, начиная со свидетельства о рождении, можно засчитать как прохождение испытательного срока, — отметил Жуков.
Напомним, ранее Горсовет Благовещенска объявил публичное порицание в отношении местного депутата Сергея Жукова. Сам депутат рассказал в своих соцсетях о том, что данное решение связано с нарушением запрета на ведение аудио и видеозаписи заседаний горсовета Благовещенска.
На сегодняшний день публично известно лишь о трех кандидатах – Сергее Жукове, депутате Госсобрания Рустаме Хафизове и исполняющего обязанности мэра Уфы Сергее Грекове. Нового мэра официально назначат 15 января 2021 года.