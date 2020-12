Депутаты ЛДПР в Башкирии предложили не высаживать детей из общественного транспорта

Руководитель фракции ЛДПР в Курултае Башкирии Вячеслав Рябов направил в региональное закособрание законопроект о запрете высаживать детей из общественного транспорта, передают «Аргументы и факты».

Депутаты предложили внести поправки в республиканский закон об организации транспортного обслуживания населения. Как рассказал Вячеслав Рябов, документ подготовлен, так как имеются случаи высадки детей без билета в мороз, в темное время суток. Парламентарии намерены прекратить подобные инциденты, которые подвергают опасности жизнь и здоровье несовершеннолетний. Инициатива одобрена правительством Башкирии, законопроект планируется рассмотреть в январе следующего года, рассказал «АиФ» Рябов. Напомним, ранее депутаты фракции ЛДПР выступили с законопроектом о выплате ежемесячной компенсации в размере не более 10 тысяч рублей для детей-сирот. Однако, как сообщили партийцы, правительство республики законопроект не поддержало, аргументируя тем, что планируют сократить расходы бюджета Башкирии.

