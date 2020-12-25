Депутаты ЛДПР в Башкирии предложили не высаживать детей из общественного транспорта

Депутаты предложили внести поправки в республиканский закон об организации транспортного обслуживания населения. Как рассказал Вячеслав Рябов, документ подготовлен, так как имеются случаи высадки детей без билета в мороз, в темное время суток. Парламентарии намерены прекратить подобные инциденты, которые подвергают опасности жизнь и здоровье несовершеннолетний.