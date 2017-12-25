Глава Башкирии высказался о выдвижении Владимира Путина на новый срок
Рустэм Хамитов, принимавший участие в XVII съезде «Единой России» в составе делегации от Башкирии, прокомментировал решение партии поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах в марте 2018 года.
- Мы, конечно же, поддерживаем кандидатуру президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и сделаем все, чтобы партия в этой части сработала надежно, сработала крепко, - приводит слова Хамитова пресс-служба башкирского отделения «Единой России».
В состав башкирской делегации на съезд «Единой России» в Москве 18 человек, в том числе глава регионального парламента Константин Толкачев. Помимо вопроса о поддержке Владимира Путина, делегаты выбрали новых членов высшего и генерального совета партии, так же были заслушаны доклады о реализации партийных проектов.
- Мы большая республика и получаем значительные ресурсы на партийные проекты и будем получать еще больше, поскольку эта работа продолжается. Деление финансов будет идти пропорционально численности населения, но поскольку мы седьмые в стране по населению, то и наша доля будет конечно, большой, - прокомментировал Рустэм Хамитов.