Сегодня, 25 ноября, в Кировском районном суде оглашают приговор Евгению Гурьеву – бывшему вице-премьеру и главе Минземимущества. Напомним, его обвиняют в превышении своих должностных полномочий.

Как сообщает «Башинформ», документ приговора содержит в себе около 80 листов. Его должны были озвучить еще 23 ноября, однако заседание перенесли из-за плохого самочувствия подсудимого. Напомним, во время последнего слова Евгений Гурьев свою вину не признал. Он уверяет, что действовал в рамках закона. Ущерб бюджету республики оценили в более 518 миллионов рублей, а городу — более 52 миллионов рублей. Всё имущество было арестовано.

