Кресло мэра Уфы может занять единоросс с семью детьми

Источники в администрации главы региона говорят о принятом решении в пользу ишимбайского предпринимателя Сергея Грекова.

По данным источников в администрации главы региона, кандидатура нового уфимского градоначальника определена. Кандидат проходит необходимые этапы согласования в администрации президента страны, «как и прочие главы городов-миллионников». Ранее СМИ в числе кандидатов на пост уфимского мэра называли первого заместителя руководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, главу администрации Салавата Игоря Миронова, главу администрации Нефтекамска Ратмира Мавлиева, а также главу администрации Сибая Рустема Афзалова. Однако, по словам собеседников, ожидается, что кресло руководителя уфимской администрации займет ишимбайский предприниматель и экс-депутат Курултая V созыва Сергей Греков. Греков в публичном пространстве известен немногим. Ему 52 года, родился в Ишимбае и здесь же начал трудовую карьеру, а впоследствии построил бизнес. В 2013 году избирался в Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу. Награжден медалями Министерства внутренних дел, уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени. По данным Rusprofile, Греков является руководителем ООО «МНК «Ишимбайнефтегаз» и ООО «ПТР», а также является полным или частичным владельцем еще шести предприятий. Известно, что Сергей Греков женат и является многодетным отцом: у него четыре сына и три дочери.

