Кресло мэра Уфы может занять единоросс с семью детьми

Греков в публичном пространстве известен немногим. Ему 52 года, родился в Ишимбае и здесь же начал трудовую карьеру, а впоследствии построил бизнес. В 2013 году избирался в Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу. Награжден медалями Министерства внутренних дел, уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.