Жители Уфы пожаловались на «бардак» в поликлиниках

Жители Уфы пожаловались на «бардак» в поликлиниках
Жители Уфы пожаловались на «бардак» в поликлиниках
Вчера, 16:04ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1MediaInvest
Уфимцы пожаловались на очереди в поликлиниках и отсутствие возможности пройти вакцинацию по записи через портал Госуслуг.

На сайте электронной приемной органов власти республики появились жалобы на очереди в поликлиниках. По словам жителей Уфы, записываться через Госуслуги бессмысленно, так как все равно придется долго сидеть в очередях, чтобы пройти вакцинацию.

«23 октября на 10-30 утра я через портал "Госуслуг" была записана на ревакцинацию от коронавируса в поликлинику по адресу г. Уфа, Комсомольская, 19. В 10-10 я уже была в поликлинике. Заполнив анкеты, я прошла в кабинет № 109, где проводилась вакцинация. Обратившись в кабинет, я услышала в ответ от врача, что ни о какой предварительной записи она не слышала и слышать не хочет — "Вставайте в живую очередь!". Спорить я не стала, заняла очередь, и, о чудо, в 11-10 готовилась зайти в кабинет. В этот момент выходит врач, выталкивает меня с порога и заявляет, что у них начинается кварцевание, которое займет 30 минут» — сообщается в одном из писем.

Другой житель пожаловался на то, что его записали на нерабочий день. По словам мужчины, он пришел на вакцинацию 23 октября, но в регистратуре ему сообщили, что в этот день пациентов они не принимают.

«В регистратуре объяснили, что запись через Госуслуги не корректная, и в любом случае нужно приходить в порядке живой очереди в рабочее время или посетить отделение по адресу Перовской 46» — пишет мужчина.

В Минздраве сообщили, что будут разбираться в сложившейся ситуации.

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