Жители Уфы пожаловались на «бардак» в поликлиниках

«23 октября на 10-30 утра я через портал "Госуслуг" была записана на ревакцинацию от коронавируса в поликлинику по адресу г. Уфа, Комсомольская, 19. В 10-10 я уже была в поликлинике. Заполнив анкеты, я прошла в кабинет № 109, где проводилась вакцинация. Обратившись в кабинет, я услышала в ответ от врача, что ни о какой предварительной записи она не слышала и слышать не хочет — "Вставайте в живую очередь!". Спорить я не стала, заняла очередь, и, о чудо, в 11-10 готовилась зайти в кабинет. В этот момент выходит врач, выталкивает меня с порога и заявляет, что у них начинается кварцевание, которое займет 30 минут» — сообщается в одном из писем.