За лес и «тропу здоровья»: Уфимцы вышли против застройки леса в парке Гафури

В субботу 23 октября жители Уфы вышли на флешмоб против вырубки леса и обратились к чиновникам. По их словам, застройка является незаконной, а общественные слушания были сфальсифицированы.

В субботу 23 октября жители Уфы вышли на флешмоб в парк Гафури против застройки леса. Участники акции записали обращение к главе республики, премьер-министру и к главе администрации города с просьбой отменить планы по строительству в районе, где отсутствуют социальные объекты. «Большинство последних изменений в генплан и правил землепользования застроек Уфы внесены без общественных обсуждений, то есть незаконно. В частности, без учета мнения горожан решение горсовета Уфы от 25 марта 2020 года в 19 микрорайонах Уфы изменены территориальные зоны земельных участков. Нам известны факты фальсификаций результатов как минимум 4 общественных обсуждений ПЗЗ и генплана Уфы. Эти деяния квалифицируются уголовным кодексом РФ. Более года при поддержке прокуратуры и минстроя РФ мы боремся против отмены этих решений. В настоящее время на ситуацию обратил внимание председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин,» — сообщается в видеообращении. Общественники также обратили внимание на застройку на территории бывшего клуба «А-Кафе». «Как она возможна в районе, где отсутствуют социальные объекты? Это грубейшее нарушение нормативов,» — говорит общественник. Больше всего жителей города возмутило то, что на территории парка Гафури планируется вырубка леса и уничтожение тропы здоровья. По их словам, в результате фальсификаций общественных обсуждений ПЗЗ и генплана Уфы, стала возможна застройка и уничтожение деревьев.

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