СМИ показали резиденцию главы Башкирии с высоты птичьего полета

Резиденция главы Башкирии, по данным издания пруфы.рф, находится в 30 км от Уфы, в Кармаскалинском районе.
Как отмечает издание, дача Хабирова находится близ деревни Вязовка, в которой весной этого года произошел паводок, многие дома стали непригодны для жителей. Издание отмечает, что, по словам местных жителей, спасатели в первую очередь пытались сберечь от стихии резиденцию главы Башкирии.
Судя по видео, снятом журналистами издания с помощью коптера, резиденция главы Башкирии включает около десяти домиков разного размера, между которыми растут пышные деревья и разбиты клумбы. Во дворе, как видно на видео, есть большой бассейн, детская площадка и мангальные зоны. К слову, мангальная зона очень похожа на ту, где супруга главы Башкирии Каринэ засняла Хабирова, танцующего во время приготовления плова. Место похоже и на то, которое на своей странице в соцсетях нередко показывает сам Хабиров.
На озеленение резиденции, по данным издания, объявили тендер на миллион рублей. Другой тендер предполагал выделение двух миллионов рублей на высадку 200 хвойных деревьев. Укладка тротуарной плитки, по данным пруфы.рф, обошлась в 2,4 млн рублей. Как подчеркивает издание, в 2020 году обслуживание резиденции главы Башкирии обошлось в 90 млн рублей.