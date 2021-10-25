СМИ показали резиденцию главы Башкирии с высоты птичьего полета

Судя по видео, снятом журналистами издания с помощью коптера, резиденция главы Башкирии включает около десяти домиков разного размера, между которыми растут пышные деревья и разбиты клумбы. Во дворе, как видно на видео, есть большой бассейн, детская площадка и мангальные зоны. К слову, мангальная зона очень похожа на ту, где супруга главы Башкирии Каринэ засняла Хабирова, танцующего во время приготовления плова. Место похоже и на то, которое на своей странице в соцсетях нередко показывает сам Хабиров.