Посол ФРГ отметил важность климатической повестки в диалоге с Россией

Как сообщают журналисты информационного портала RT, сотрудничество Германии с Россией в перспективе будет распространяться и на другие сферы, являющиеся смежными.
Немецкий посол назвал здесь инфраструктурную политику, социальную сферу и социальные науки, а также гуманитарные науки.
Геза Андреас фон Гайр считает умным решение лидеров стран о провозглашении Года экономики и устойчивого развития. Он глубоко убежден в том, что Москва и Берлин внесут огромный вклад в общеевропейскую систему решения глобальных вопросов.
В 26-й по счету сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Шотландии будут участвовать президенты свыше 120 стран мира.