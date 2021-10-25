Посол ФРГ отметил важность климатической повестки в диалоге с Россией

Посол ФРГ отметил важность климатической повестки в диалоге с Россией

Посол ФРГ отметил важность климатической повестки в диалоге с Россией

Вчера, 21:08
Политика
Фото: pxhere.com
В сотрудничестве и партнерских взаимоотношениях Берлина с Москвой чрезвычайно важную роль играют вопросы, связанные с обеспечением защиты климата. Такого мнения придерживается посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

Как сообщают журналисты информационного портала RT, сотрудничество Германии с Россией в перспективе будет распространяться и на другие сферы, являющиеся смежными.

Немецкий посол назвал здесь инфраструктурную политику, социальную сферу и социальные науки, а также гуманитарные науки.

Геза Андреас фон Гайр считает умным решение лидеров стран о провозглашении Года экономики и устойчивого развития. Он глубоко убежден в том, что Москва и Берлин внесут огромный вклад в общеевропейскую систему решения глобальных вопросов.

В 26-й по счету сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Шотландии будут участвовать президенты свыше 120 стран мира.

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