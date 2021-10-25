58 млн за год и 191 млн на счетах: озвучены доходы депутатов Госдумы РФ от Башкирии

В Госдуму России восьмого созыва попали 14 депутатов от Башкирии. Первое заседание состоялось 12 октября. Стало известно, сколько депутаты от республики заработали за год и какое количество денег у них лежит на счетах.

Лидером по заработку за 2020 год стал Владимир Сенин. По данным исследования РБК, зампред правления «Альфа-банка» за год заработал 57 933 839 рублей. На втором месте самых богатых депутатов от Башкирии нового созыва оказался экс-кандидат на должность главы Башкирии, депутат от ЛДПР Иван Сухарев. Годовой заработок Сухарева составил 24 101 801 рубль. Тогда как на счетах у депутата лежат всего 223 399 рублей. Тройку по доходам за год замыкает ранее занимавшийся бизнесом Рифат Шайхутдинов. За 2020 год, согласно данным РБК, он заработал 18 823 696 рублей, на счетах у него имеется 670 531 рубль. К слову, по количеству средств на счетах лидирует тот же Владимир Сенин (191 095 866 рублей), затем идут политик Наталья Орлова (171 380 493 рубля) и паралимпийская чемпионка Рима Баталова (13 101 658 рублей). Остальные депутаты заработали меньше вышеупомянутых, но все равно немало. Заслуженный врач РБ Римма Утяшева заработала 4 037 833 рубля за 2020 год, на счетах у нее 156 474 рубля. Экс-депутат Курултая РБ, журналист Эльвира Аиткулова задекларировала доход 5 476 563 рубля за год, на счетах 220 266 рублей. Заслуженный юрист РБ Зариф Байгускаров заработал 5 845 964 рубля за год, на счетах у него 7 707 400 рублей. Экс-глава ГИБДД Башкирии, указанный в исследовании РБК как пенсионер Динар Гильмутдинов задекларировал за 2020 год 1 579 239 рублей, на счетах у него 113 162 рубля. У бывшего мэра Уфы Павла Качкаева 5 847 511 рубля за год, на счетах 253 930 рублей. У политика Рафаэля Марданшина доход 5 778 511 рубля за год, на счетах 4 578 204 рубля. Политик Александр Ющенко заработал 5 618 635 рублей за 2020 год, на счетах 778 053 рубля. Юрист Ирина Панькина заработала 2 422 449 рублей за год, на счетах 149 080 рублей. Политик Ризван Курбанов задекларировал 5 699 845 рублей за год, на счетах 551 455 рублей. Напомним, что выборы в Госдуму проходили три дня, с 17 по 19 сентября. По результатам выборов в нее прошли 14 депутатов от Башкирии. 12 октября в Госдуме состоялось заседание восьмого созыва, на котором стало известно, что депутаты от Башкирии представлены в 12 комитетах.

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