Тимуру Иванову могут предложить пост губернатора

В субъектах существует острая нехватка проверенных и опытных руководителей. Поэтому назначение на губернаторские посты квалифированных в этой сфере специалистов вполне оправдано.

По информации «Новых Известий», Тимур Иванов - талантливый экономист и управленец с большим опытом. Однако многие СМИ сомнительного содержания в последние годы пытаются выставить его персону в негативном ракурсе. Иванова не раз обвиняли в финансовых ухищрениях и халатности, но при этом ничего не сообщается о положительных результатах его деятельности.

После громкого дела Сердюкова последовали неприязненные мотивы в публикациях по поводу практически любого сотрудника министерства обороны. Но если про Сергея Шойгу, столь популярного в народе, писать в подобном ключе не получается, то вполне понятно, почему так сильно достается от журналистов его заместителям. К тому же, мало кто из военных управленцев заботится о том, чтобы создать вокруг своей персоны положительную популярность с помощью проплаченных статей.

Многие коллеги отзываются о Тимуре Иванове как об ответственном и надежном соратнике. К тому же за плечами у него долгий карьерный путь, пройденный вместе с Сергеем Шойгу.

В прессе часто попадаются публикации о несчетных миллионах Иванова, хотя проверка финансовых отчетов этого не подтверждает. Многие авторы статей говорили о том, что Иванов после реформации госзаказов руководил крупными финансовыми потоками, и это могло способствовать прикарманиванию бюджетных средств. Однако факты налицо: в процессе своей деятельности Тимур Иванов осуществил немало успешных проектов, прибыль от которых весомо пополнила бюджет отрасли.

СМИ не обошли стороной небезызвестный скандал вокруг «Трансстройинжиниринга», когда была организована продажа угля министерству обороны по баснословным ценам. Однако данное событие произошло на год раньше начала работы Иванова в «Оборонсервисе». К тому же именно он настоял на внутреннем расследовании по этому делу, попутно не дав хода подобным контрактам и сэкономив более 7 миллиардов из бюджета.