Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Владимир Путин назначил Александра Осипова врио главы Забайкалья
Сегодня, 19:47Политика
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Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкалья.
Так, ранее в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Осиповым. Было отмечено, что Путин заявил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Соответствующий указ уже подписан.
Газета «Известия» пишет, что Александр Осипов в 2013 году был назначен первым замглавы Минвостокразвития.
11 октября экс-глава региона Наталья Жданова попросила об отставке. Причиной этого решения она назвала «внутренние мотивы и объективные обстоятельства».
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