Ильдар Нафиков сложил с себя полномочия депутата Госсобрания Башкирии

Сегодня, 25 октября, на заседании Госсобрания Башкирии депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Ильдара Нафикова, который после назначения его главой Абзелиловского района написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий.