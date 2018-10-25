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Ильдар Нафиков сложил с себя полномочия депутата Госсобрания Башкирии
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Ильдар Нафиков сложил с себя полномочия депутата Госсобрания Башкирии

Сегодня, 12:32ПолитикаРазиф АбдуллинФото: mkset
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