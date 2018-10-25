Ильдар Нафиков сложил с себя полномочия депутата Госсобрания Башкирии
Сегодня, 12:32ПолитикаРазиф АбдуллинФото: mkset
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Парламент принял его отставку.
Сегодня, 25 октября, на заседании Госсобрания Башкирии депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Ильдара Нафикова, который после назначения его главой Абзелиловского района написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий.
Также депутаты приняли сегодня решение о досрочном прекращении полномочий депутата Ирека Ялалова, который ранее был избран представителем Госсобрания Башкирии в Совете Федерации.
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