Глава Башкирии - депутатам: Хочу видеть в вас партнера

Сегодня в Уфе открылось второе пленарное заседание башкирского парламента шестого созыва. На нем перед депутатами впервые выступил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Он обозначил свое видение взаимоотношений правительства и парламента, а также поделился тем, как депутаты должны строить свою работу. Вначале он обратил внимание депутатов на то, что страна испытывает серьезные, динамичные изменения.

- Я хотел бы видеть, что наши народные депутаты отвечают на эти изменения правовым регулированием, - сказал он. Депутаты могли бы даже прогнозировать некоторые перемены и готовить соответствующие поправки в законы, заметил он. Далее Радий Хабиров обратился к депутатам с просьбой активнее использовать инструменты парламентского контроля.

- Я жду от вас честного и беспристрастного анализа деятельности органов государственной власти и ситуации в отраслях экономики, - сказал он. - Если площадка Госсобрания станет некой Голгофой для нерадивых чиновников, я буду вам признателен. Также новый глава региона порекомендовал депутатам быть ближе к и избирателям и жить их интересами.

- Надо уходить от общения с людьми в своих кабинетах, надо выезжать в коллективы, - подчеркнул он. Также Радий Хабиров предложил завести электронные приемные наказов избирателей, чтобы каждый депутат мог отчитываться о своей работе.

- Моя почта за несколько дней буквально взорвалась пришло несколько тысяч сообщений, - сказал Радий Хабиров. - Если вам не пишут, значит - вам не верят.

Врио главы Башкирии сказал, что хотел бы в лице депутатского корпуса видеть партнера: