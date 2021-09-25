В Госдуму РФ VIII созыва попали 14 депутатов от Башкирии

В Госдуму РФ VIII созыва попали 14 депутатов от Башкирии
В Госдуму РФ VIII созыва попали 14 депутатов от Башкирии
Сегодня, 12:02ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Списки утверждены Центральной избирательной комиссией России.

Стало известно, что в Госдуму России VIII созыва попали 14 депутатов от Башкирии. Данные опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ.

Известно, что по партийным спискам прошли члены партии «Единая Россия»: Римма Утяшева, Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина, Ризван Курбанов и Рима Баталова. Отметим, что Курбанов и Балатова свои мандаты получили от главы Радия Хабирова и от руководителя его администрации Александра Сидякина.

Что касается одномандатных округов Башкирии, то 5 из 6 мест в Думе заняли также Единоросы, а именно Эльвира Аиткулова, Динар Гильмутдинов, Павел Качкаев, Зариф Байгускаров и Рафаэль Марданшин. Шестое место занял Рифат Шайхутдинов от партии «Гражданска платформа».

Напомним, что выборы проходили три дня с 17 по 19 сентябре. Ранее мы уже сообщали о том, кто будет заседать в Городском совете Уфы V созыва.

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