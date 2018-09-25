В России будут наказывать за отказ в трудоустройстве людям предпенсионного возраста

Сегодня Госдума приняла президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов​​​. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, сообщается в тексте документа.

Новая статья в Уголовном кодексе будет применяться в наиболее вопиющих случаях, когда будут доказаны умышленные действия по дискриминации работника, цитирует «Российская газета» слова первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

В подавляющем большинстве случаев трудовые споры будут разбираться через Рострудинспекцию, будет применяться КоАП, сказал депутат. Он напомнил, что задача уголовного права, в первую очередь, не сажать, а предотвращать.

Новый законопроект - это часть тех предложений, которые президент России Владимир Путин озвучил 29 в своем телеобращении к россиянам. По его словам, откладывать изменения в пенсионную систему больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны.

Тогда Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, он предложил сделать возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет вместо правительственных 63.