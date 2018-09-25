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Торговля, туризм и имущество: В Башкирии депутаты поменяли названия трех комитетов
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Торговля, туризм и имущество: В Башкирии депутаты поменяли названия трех комитетов

Сегодня, 11:08ПолитикаРазиф АбдуллинФото: gsrb.ru
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