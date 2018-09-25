Торговля, туризм и имущество: В Башкирии депутаты поменяли названия трех комитетов

Они провели совещание по подготовке первого пленарного заседания республиканского парламента шестого созыва, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

На совещании был избран организационный комитет по проведению первого пленарного заседания. В его состав вошли 11 человек. От «Единой России»: Константин Толкачев, Эльвира Аиткулова, Раиль Асадуллин, Сергей Афонин, Гульсасак Бикбулатова, Рустам Ишмухаметов, Рузалия Хисматуллина. От КПРФ: Юнир Кутлугужин и Вадим Старов. От ЛДПР: Вячеслав Рябов. От «Справедливой России»: Юрий Игнатьев. Председателем оргкомитета был избран Константин Толкачев.

После совещания оргкомитет предложил сохранить в Государственном Собрании шестого созыва существующую на данный момент структуру руководящих должностей, число и ключевые направления деятельности постоянных комитетов, расширив предметы ведения некоторых из них.

– В предыдущем созыве Государственного Собрания было сформировано восемь постоянных комитетов. Данная структура продемонстрировала свою работоспособность и эффективность, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – В то же время современные потребности дальнейшего развития нашей республики актуализировали ряд вопросов, требующих своего правового регулирования. В связи с этим целесообразно внести ряд уточнений в названия комитетов.

Новому составу башкирского парламента предложат утвердить следующие названия восьми комитетов:

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам;

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации;

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям (сейчас называется Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию);

Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму (сейчас - Комитет по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству);

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию;

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту (в настоящее время Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике);

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Таким образом, меняются названия трех комитетов. За данную структуру депутатам предстоит проголосовать на первом пленарном заседании, которое состоится 28 сентября.