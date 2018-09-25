СМИ: Наказание КПРФ и ЛДПР по результатам губернаторских выборов - это фейк

Сообщения о том, что КПРФ и ЛДПР могут нести ответственность по результатам губернаторских выборов, являются фейком и носят провокационный характер. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента страны.

- Мы должны согласиться с оценками лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что подобного рода фейки могут распространять только провокаторы, - поделился мнением источник, близкий к администрации президента.

По данным источника, кандидаты от КПРФ и ЛДПР имеют отношение к системной оппозиции, но при этом они соблюдают все правила ведения предвыборных кампаний.

- ЛДПР и КПРФ системно играли по правилам в течение этой кампании и помогли выпустить пар, - пояснил собеседник агентства.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на свой источник сообщили, что «в качестве возможных ответных мер КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, не согласовывать им регионы под выборы». Эти утверждения пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал безосновательными.