В Хабаровске по поручению Михаила Дегтярева отремонтировали участок дороги

Как сообщает Transsibinfo.com, долгое время дорога здесь находилась в разбитом состоянии, без какого-либо ремонта. Местные жители уже неоднократно взывали к помощи властей в благоустройстве улицы. Однако ремонт начался только в середине июня этого года после того, как решением данного вопроса занялся врио губернатора региона. Сейчас работы уже близятся к концу. Михаил Дегтярев вместе с мэром краевого центра уже побывал на ремонтируемом объекте и оценил качество проводящихся работ.