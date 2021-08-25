В Хабаровске по поручению Михаила Дегтярева отремонтировали участок дороги

В Хабаровске по поручению Михаила Дегтярева отремонтировали участок дороги
В Хабаровске по поручению Михаила Дегтярева отремонтировали участок дороги
Вчера, 20:44ПолитикаФото: Youtube.com
После поручения временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в Хабаровске был инициирован ремонт участка дороги на улице Олега Кошевого.

Как сообщает Transsibinfo.com, долгое время дорога здесь находилась в разбитом состоянии, без какого-либо ремонта. Местные жители уже неоднократно взывали к помощи властей в благоустройстве улицы. Однако ремонт начался только в середине июня этого года после того, как решением данного вопроса занялся врио губернатора региона. Сейчас работы уже близятся к концу. Михаил Дегтярев вместе с мэром краевого центра уже побывал на ремонтируемом объекте и оценил качество проводящихся работ.

Он отметил, что ранее власти региона безалаберно относились к вопросам, которые важны для местного населения. В Хабаровске есть достаточно много участков дорог, которые требуют оперативного ремонта. В том числе — участок дороги на улице Олега Кошевого. Дегтярев пообещал, что в дальнейшем все просьбы хабаровчан, касающиеся благоустройства города, будут обязательно приняты во внимание.

Федеральный центр выделяет на такие нужды достаточно серьезные деньги, также поступают средства из регионального и муниципальных бюджетов. Как отмечает глава края, такое финансирование должно быть направлено на помощь населению. До 2024 года в Хабаровске планируется отремонтировать порядка 220 километров автомобильных дорог.

К настоящему времени подрядчик уже полностью заменил дорожное покрытие и бордюры на всем 800-метровом участке улицы Олега Кошевого, а также установил ливневую канализацию. Помимо этого, подрядчику предстоит установить решетки на люках ливневой канализации, нанести разметку на проезжей части дороги и оборудовать тротуар для пешеходов. Планируется, что заключительные ремонтные работы будут проведены в течение двух недель. На реализацию комплекса ремонтных работ на данном объекте будет потрачено порядка 18,5 миллиона рублей.

Всего за 2021 год в ходе осуществления нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 83 участка дорог общей протяженностью 59 километров. На некоторых объектах ремонтные работы уже завершились, на других — ведутся в настоящий момент, а прочие участки дорог подрядчику только предстоит отремонтировать. Общая сумма, которую планируют направить на благоустройство улично-дорожной сети Хабаровска в текущем году, равняется 1,4 миллиарда рублей.

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