В Башкирии появится штаб Национальной социальной инициативы

В Башкирии создадут региональный штаб Национальной социальной инициативы (НСИ), говорится в распоряжении правительства региона, опубликованноv сегодня, 25 августа, на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Согласно документу, руководителем штаба станет министр здравоохранения республики Максим Забелин, а его заместителем — глава Минтруда Ленара Иванова. Главой группы по направлению «Социальная защита» назначат первого замминистра семьи и труда Ольгу Кабанову, её замещать будет замминистра семьи и труда Татьяна Глухова. Группой в направлении здравоохранения будет руководить первый замминистра здравоохранения Гульнара Зиннурова, а её заместителем станет замминистра здравоохранения Ирина Кононова. Группу по направлению «рынок труда и поддержка занятости» возглавит первый замминистра семьи и труда Юрий Мельников, а заместителем руководителя этой группы станет главный кардиолог Минздрава Ирина Николаева.
В состав штаба также войдут министр финансов республики Лира Игтисамова, министр цифрового развития Геннадий Разумикин, заместители министра здравоохранения Динара Еникеева и Евгений Кустов, директор Медицинского информационно-аналитического центра Инна Хиснуллина. По согласованию членами штаба станут мэр Уфы Сергей Греков, мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Юлия Кофанова, управляющий Фонда социального страхования Башкирии Марат Латыпов.
Также правительство поручило создать экспертную группу НСИ, в составе которой будет 19 человек. Пост председателя группы займёт министр семьи и труда республики Ленара Иванова, а сопредседателя — замминистра здравоохранения Ирина Кононова.
По данным Минздрава Башкирии, НСИ внедряют для повышения удовлетворённости жителей республики социальными услугами, создания возможностей и условий для улучшения качества жизни людей, помощи человеку жить полной жизнью независимо от жизненной ситуации и качества здоровья, а также привлечения людей в проекты по социальным изменениям.