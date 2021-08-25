В Башкирии появится штаб Национальной социальной инициативы

Согласно документу, руководителем штаба станет министр здравоохранения республики Максим Забелин, а его заместителем — глава Минтруда Ленара Иванова. Главой группы по направлению «Социальная защита» назначат первого замминистра семьи и труда Ольгу Кабанову, её замещать будет замминистра семьи и труда Татьяна Глухова. Группой в направлении здравоохранения будет руководить первый замминистра здравоохранения Гульнара Зиннурова, а её заместителем станет замминистра здравоохранения Ирина Кононова. Группу по направлению «рынок труда и поддержка занятости» возглавит первый замминистра семьи и труда Юрий Мельников, а заместителем руководителя этой группы станет главный кардиолог Минздрава Ирина Николаева.