Тушивший лесной пожар доброволец из Башкирии рассказал, как попал в огненную ловушку

У двух волонтеров после «встречи с огнем сломалась машина, и в дыму они не могли найти путь обратно. Известно, что одного мужчину госпитализировали с ожогами.

Вечером 24 августа в соцсетях распространилось жуткое видео с лесного пожара недалеко от деревни Акмуран в Баймакском районе, на котором двое мужчин сообщили, что застряли посреди горящего поля. Они оказались в кольце огня, в результате чего машина, на которой передвигались волонтеры, сломалась, а из-за дыма было невозможно найти обратную дорогу. Видео: vk.com — Там огонь и дым. Куда идти, не знаем. Кто может, помогите, подскажите ориентир, — сообщил в видео один из волонтеров. Mkset связался с одним из волонтеров и очевидцев пожара — им оказался староста села Акмурун Сергей Патрушев. Он рассказал, что пламя проникло в кабину машины, в результате чего его напарник Ильдар Ганеев был госпитализирован в Баймакскую ЦРБ. По словам Патрушева, у мужчины 15-20% ожогов тела, и завтра планируется его перевод в уфимский ожоговый центр. По данным минздрава РБ, состояние пострадавшего добровольца оценивается как стабильное, тяжёлое. Он находится в реанимации, где проводится необходимое лечение. Отмечается, что у автомобиля из-за встречи с огнем отказал бензонасос, в результате чего техника и заглохла. — Пламя ушло, но кругом дым, ориентир мы потеряли. Думали, ребята (другие волонтеры - прим. автора) нам помогут, подскажут дорогу. Когда огонь ушел, мы охладили бензонасос и уже своим ходом выбрались. До сих пор не могу прийти в себя, — рассказал о случившемся Сергей Патрушев. Сообщается, что о пожаре стало известно 24 август в 14:40, загорелась сухая трава на землях Ишмурзинского и Акмурунского сельсоветов. Так, по данным МЧС, для тушения 700 га сухой травы были привлечены средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, добровольные пожарные команды и дружины села Ишмурза, Семеновского и Акмурунского сельсоветов, Баймакского лесхоза и добровольцы. Пожар был ликвидировал уже в 20:28 часов этого же дня. Однако собеседник Mkset сообщает, что трава все равно горит заново, для тушения приехали три пожарные машины, а на месте ведется круглосуточное дежурство.

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