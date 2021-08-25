Бывшего волонтера штаба Навального в Уфе задержали после допроса в Следкоме

Напомним, штаб в Уфе объявил о своём закрытии и удалении страниц в социальных сетях в апреле после того, как Московский городской суд признал деятельность штабов и фонда экстремистскими. В июле блогер Арслан Энн инициировал проверку некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан „Штаб“», учредителем и руководителем которой оказалась Лилия Чанышева, экс-координатор уфимского штаба Навального. Блогер заподозрил, что фонд срыто финансировал оппозиционную деятельность. После проверки министерством юстиции России организация была внесена в реестр иностранных агентов, став первым иноагентом в Башкирии.