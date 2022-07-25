Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на этой неделе

Воцарившуюся на территории республики жару на этой неделе разбавят свежестью проливные дожди и грозы. Данные о погоде на ближайшие семь дней публикует сервис Яндекс.Погода.
Так, согласно данным сервиса, сегодня и завтра жителям республики стоит быть готовыми к ливням и грозам со шквалистым усилением ветра. При этом вопреки выпадению обильных осадков летний зной никуда не исчезнет. Температура воздуха в эти дни составит до +29 градусов.
Незначительное похолодание ожидается в среду и четверг. Температура воздуха составит порядка 26 градусов тепла при малооблачной погоде. Облачная погода с прояснениями ожидается в предстоящие выходные, температура воздуха ожидается на отметке до +29 градусов.