Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на этой неделе

Так, согласно данным сервиса, сегодня и завтра жителям республики стоит быть готовыми к ливням и грозам со шквалистым усилением ветра. При этом вопреки выпадению обильных осадков летний зной никуда не исчезнет. Температура воздуха в эти дни составит до +29 градусов.