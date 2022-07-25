Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на этой неделе

Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на этой неделе
Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии на этой неделе
Вчера, 15:09ПолитикаАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Данные о погодных условиях на ближайшие семь дней публикует сервис Яндекс.Погода

Воцарившуюся на территории республики жару на этой неделе разбавят свежестью проливные дожди и грозы. Данные о погоде на ближайшие семь дней публикует сервис Яндекс.Погода.

Так, согласно данным сервиса, сегодня и завтра жителям республики стоит быть готовыми к ливням и грозам со шквалистым усилением ветра. При этом вопреки выпадению обильных осадков летний зной никуда не исчезнет. Температура воздуха в эти дни составит до +29 градусов.

Незначительное похолодание ожидается в среду и четверг. Температура воздуха составит порядка 26 градусов тепла при малооблачной погоде. Облачная погода с прояснениями ожидается в предстоящие выходные, температура воздуха ожидается на отметке до +29 градусов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы