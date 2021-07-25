Прокуратура передумала оспаривать новое назначение главы района Башкирии

Напомним, ранее в адрес Юлая Ильясова выдвигались претензии в сокрытии сведений о доходах на сумму более 1 млн рублей и нарушении антикоррупционного законодательства. Первое нарушение касалось, в частности, трех банковских счетов, которые Ильясов не указал в декларации о доходах, а второе – назначения родственника на должность исполняющего обязанности директора одной из бюджетных организаций.