Прокуратура передумала оспаривать новое назначение главы района Башкирии

Прокуратура передумала оспаривать новое назначение главы района Башкирии
Прокуратура передумала оспаривать новое назначение главы района Башкирии
Вчера, 10:04ПолитикаТатьяна МайороваФото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратура Башкирии сообщила, что в документах о переизбрании Юлая Ильясова главой Куюргазинского района не обнаружено нарушений.

Как пояснили в надзорном ведомстве, после изучения изъятых документов не было найдено нарушений, препятствующих переизбранию Ильясова главой района.

Напомним, ранее в адрес Юлая Ильясова выдвигались претензии в сокрытии сведений о доходах на сумму более 1 млн рублей и нарушении антикоррупционного законодательства. Первое нарушение касалось, в частности, трех банковских счетов, которые Ильясов не указал в декларации о доходах, а второе – назначения родственника на должность исполняющего обязанности директора одной из бюджетных организаций.

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