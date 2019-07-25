Журналисты уфимского издания ProUfu обратились к читателям за поддержкой

На страницах газеты Bonus и портала ProUfu опубликовано обращение к читателям, в котором редакция двух изданий просит читателей о поддержке.

Ранее редакция сообщала о том, что ее cотрудников не пригласили на встречу с врио главы Башкирии Радием Хабировым 24 июля. В большой статье под названием «Кому нужна необъявленная война с Bonus и Proufu» журналисты заявили: «Против нашего издания началась необъявленная война». Инициатором этой «войны» они считают председателя совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова.

В качестве примеров давления на СМИ журналисты называют сигналы о блокировке сайта в различных министерствах и ведомствах Башкирии, а также факт неприсутствия его представителей на вчерашней встрече с Радием Хабировым.

В обращении к читателям редакция призывает поддержать прессу, в том числе и материально.

— Эти деньги пойдут на зарплату журналистам, на затраты, связанные с подготовкой материалов, аренду помещения, расследования в городах и селах, — говорится в обращении.

По поводу неприглашения на встречу с главой региона в его пресс-службе изданию сообщили, что «не пригласили, поскольку не согласны с вашей редакционной политикой в межнациональной сфере».

Об обращении редакции Bonus и ProUfu сегодня сообщили также «КоммерсантЪ-Уфа» и «Эхо Москвы» в Уфе.