Военные Украины провели успешные испытания модернизированных ракет для систем «Ольха»

Новый этап испытаний улучшенных боеприпасов прошел под Одессой. Об этом информирует RNS.

Благодаря модернизации, ракеты для украинских реактивных систем залпового огня «Ольха» могут пролетать большие расстояния. Их дальность поражения выросла. Последние тренировочные стрельбы прошли успешно, сообщил замсекретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос.