В Благовещенском районе Башкирии сменят главу администрации

Сегодня в Благовещенском районе Башкирии назначена внеочередное заседание районного Совета депутатов. На нем будет рассмотрен вопрос о смене главы администрации района Фарит Фазылов. Об этом Медиакорсети сообщил информированный источник.

- Внеочередное заседание районного Совета назначено на 15.00, - сообщил он. – На нем рассмотрят вопрос о смене главы администрации района. Уже ушел в отставку первый заместитель главы по строительству.

О новом главе администрации района известно, что он «молодой», сообщил собеседник Медиакорсети.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил скорую отставку Фарита Фазылова. Он связал ее с высоким антирейтингом.

- У главы Благовещенского района и Бирска антирейтинг был около 50%, - сообщил он. – Понятно, что с таким недоверием главы работать не будут. Таких глав будут менять и далее.

Напомним, вчера, 24 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил журналистам, что в регионе вскоре последует череда отставок глав муниципалитетов с высоким антирейтингом.