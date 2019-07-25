В Благовещенском районе Башкирии сменили главу администрации

Сегодня, 25 июля, на внеочередном заседании Совета депутатов Благовещенского района была принята отставка главы администрации Фарита Фазылова, новым главой назначен бывший гендиректор «Корпорации развития РБ» Олег Голов. Об этом Медиакорсети сообщил депутат Благовещенского райсовета Сергей Жуков.

— Проголосовали единогласно, — сказал он. Пока Олег Голов будет исполнять обязанности глава администрации района - до проведения конкурсной процедуры.

Олег Голов родился в Стерлитамаке 11 августа 1972 года. Возглавлял Корпорацию развития РБ до апреля 2019 года, когда его сменил бывший премьер-министр республики Раиль Сарбаев.