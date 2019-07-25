Председатель АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов прокомментировал Медиакорсети высказывание журналистов редакции Bonus и Proufu о том, что инициатором необъявленной войны с изданиями является он. Орфография комментария сохранена:

«Мне искренне жаль, что Рауфа растрачивает свой безусловный талант медиаменеджера на подобный мелкий шантаж. Все вы читали на ее ресурсах в первый же день после моего возвращения домой, что «вы, Радий Фаритович, так и быть, заезжайте, а Ростислав — неполноценный, пусть уезжает обратно».

Понятно, что на РФ такой шантаж не действует.

Соответственно, далее мы узнали обо мне много нового.

Было вранье о моей зарплате в 800000 рублей.

Были рассказы о том, что человек с именем Елена Александровна — является родной сестрой Ростислава Рафкатовича. Про фамилии вообще промолчим.

Была «найдена» коррупция в устройстве на работу этой самой Елены Александровны в некую ЖКХ-контору. Хотя на время устройства девушки туда я сто лет как не был не просто на ЖКХ-госслужбе, а на госслужбе вообще…

А между всеми этими вымученными образчиками чорного пеара крон-принцесса клана главных башкирских маклаудов заходила ко мне. Принесла счет на 5 млн рублей со словами — «у тебя же миллиард в Башинформе, а воевать я люблю»…

Понятно, что рассказ о 3000 сотрудников, получающих маленькую зарплату на эти госсредства — имела она в виду…

Дальше — завелось 3000 телеграм-каналов, многократно повторивших мантру «Мурзагулов-гад»…

Но это все ладно. А реально самым некрасивым вашим поступком остается выдавание каждой пьяной драки за межнацконфликт с притеснением башкир. Уже неплохо, что вы теперь открещиваетесь от поддержки радикалов. Но вы это делали, и в полный рост.

Может, теперь и от остального откреститесь и будете работать на пользу республике, как надеется РФ. Но может, и на этот раз ваше семейство черту перейдет, как много раз ранее…

А искать причины всех бед во мне — не стоит. Распределите их по всем тысячам ни за что униженных, оскорбленных и вышвырнутых вами из жизни людей. Ответка от всех, с кого вы требовали, но не получили, уверен, будет и далее поступать.

Это первый и последний мой ответ на твои провокации. Я слишком увлечен хорошими добрыми делами, за которые отвечаю в Команде. И — да, я верю в цифровое будущее и вселенский разум. Смейся над этим дальше.

Бог вам судья».

Позже Рауфа Рахимова на своей странице в Facebook прокомментировала слова Ростислава Мурзагулова:

- О деньгах - было письмо БФ Изгелек на имя Хабирова Р.Ф с просьбой оплатить расходники к инсулиновым помпам для 51 ребенка, больных сахарным диабетом. Там сумма на 4,7 млн рублей. Я попросила Ростислава передать письмо Хабирову. Ленара Иванова и Ринат Баширов в курсе. Они обещали, но не смогли помочь. Поэтому я и Ростислава попросила. Позже Ростислав ответил мне, Шеф отказал. Переписка имеется.