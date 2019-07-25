Глава Бирского района Башкирии подал в отставку после заявления Радия Хабирова

Новость об уходе с поста появилась еще вчера поздно вечером. Александр Грузев заявил о своем уходе с должности главы администрации Бирского района на внеочередном заседании Совета муниципалитета. В этом статусе он работал с 2017 года.

Теперь его место займет Василий Петров - пока в статусе исполняющего обязанности главы.

Ранее, напомним, на встрече с журналистами врио главы республики Радий Хабиров пообещал снять глав районов с низким рейтингом. В ходе беседы он дал понять, что некоторые главы администраций муниципальных образований подходят формально к выполнению новых подходов, например, не изменили отношения к малому и среднему бизнесу или к общению с жителями.