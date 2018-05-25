Рустэм Хамитов и Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Башкирии Рустэм Хамитов и глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали в Санкт-Петербурге соглашение.

Документ является дополнением к действующему с начала 2017 года Соглашению о сотрудничестве и предусматривает взаимодействие сторон в области развития социальной инфраструктуры во всех муниципалитетах республики, а также спортивных объектов в районах производственной деятельности ПАО АНК «Башнефть».

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Особое внимание в Соглашении уделено обеспечению потребителей Республики Башкортостан качественными нефтепродуктами, развитию розничной сети АЗС компании, производству и применению современных дорожных вяжущих материалов, реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры с учётом растущих потребностей автомобильного транспорта региона. Этой же цели будет служить сотрудничество в области импортозамещения смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте, говорится в документе.

Напомним, что само соглашение между республикой и ПАО НК «Роснефть» действует с января 2017 года. Документ направлен на реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона.

В присутствии Рустэма Хамитова и Игоря Сечина подписано также соглашение на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов подготовки газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке между ПАО НК «Роснефть» и ПАО АК «Востокнефтезаводмонтаж».