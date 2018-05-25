Ильдар Резяпов попросил Путина расширить льготы ветеранам боевых действий

В адрес председателя Партии Ветеранов России Ильдара Резяпова поступают обращения ветеранов боевых действий из Республики Башкортостан с просьбами рассмотреть возможность расширения льгот указанной категории ветеранов, а также повысить их действительную реализацию на территории республики, сообщили в пресс-службе партии. Ильдар Резяпов выступил с рядом инициатив в этой сфере.

Текущая ситуация

В следующем году, как и в текущем, льготы ветеранам боевых действий будут предоставляться как на федеральном, так и на региональном уровнях.

На федеральном уровне их предоставление регулируется следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О ветеранах». Налоговый Кодекс РФ. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...».

Изменений, касающихся порядка и характера их предоставления в 2018 году, в них внесено не было, а значит, «льготный» набор останется неизменным. Только ЕДВ, которые ветераны могут получать вместо соцпакета, будет традиционно подлежать индексации в общей сложности на 4%.

В регионах на уровне местного законодательства могут вводиться дополнительные преференции.

Инициативы Партии Ветеранов России

Первоочередное выделение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома

Ветеранам военных действий до 2005 года была предусмотрена выдача надела земли бесплатно для строительства частного или дачного дома.

Однако после введения нового законодательства право на получение земельного участка было отменено, вместо этого для них предусмотрено предоставление государственной финансовой помощи на приобретение жилплощади.

Данная мера подразумевает выдачу сертификата на приобретение жилого помещения в собственность.

Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, определен постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.09.2011 № 322.

В соответствии с вышеуказанным постановлением минтрудом Башкирии формируется единый по республике список ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, на основании списков, представляемых администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.

Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре государственным заказчиком и главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Госстрой РБ на основании республиканского списка и объема средств, предоставленных из федерального бюджета на соответствующий финансовый год, формирует проект сводного списка получателей мер социальной поддержки в очередном году (далее - сводный список) с указанием выбранной гражданином формы социальной поддержки.

Граждане, включенные в проект сводного списка, подают следующие документы:

документы, удостоверяющие личности заявителя и членов его семьи;

документ, подтверждающий отнесение заявителя к одной из льготных категорий, указанных в пункте 1.4 Порядка;

копию решения органа местного самоуправления Республики Башкортостан и иные документы, подтверждающие принятие заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;

справку или выписку из домовой книги о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства;

копию финансового лицевого счета либо иного документа, содержащего сведения об общей и о жилой площади жилого помещения, занимаемого заявителем и членами его семьи;

документы из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан и государственного унитарного предприятия Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан о наличии или об отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя;

заявление о выбранной форме социальной поддержки;

заявление о согласии на обработку персональных данных;

Документы (сведения), необходимые для предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

Размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения рассчитывается госстроем РБ на дату включения гражданина в проект сводного списка. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения производится в соответствии со сводным списком.

В соответствии со статьями 16 Федерального закона «О ветеранах» ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления на основании заявлений данных граждан, поданных ими в указанный орган по месту своего жительства.

- Партия Ветеранов России предлагает расширить данную льготу выделением земельного участка под ИЖС в Республике Башкортостан, - сообщил Ильдар Резяпов.

Бесплатный проезд на всех видах городского, муниципального общественного транспорта пригородного сообщения.

- Ветераны боевых действий являются героями нашей страны, - считает Ильдар Резяпов. - Поэтому право на льготы они имеют первостепенное. Президент России В.В. Путин в начале этого года ввел новую льготу для этой категории населения.

- Итак, с начала года по решению Правительства страны была введена отмена проезда военным пенсионерам по льготам, - продолжил политик. - Но это не коснулось участников боевых действий. Что касается привилегий на транспорте, то они предусматриваются законодательством России еще с 2004 года и касаются всех военнослужащих, которые с того времени и по сей день воевали в горячих точках земного шара.

Военные пенсионеры имеют право на бесплатный проезд на все виды наземного городского ТС (за исключением такси) и метро.

Кроме того, они имеют право ездить бесплатно туда и обратно на любых видах транспорта для проезда на санаторное лечение, но не чаще одного раза в год.

Тем ветеранам, которые во время несения службы в горячих точках были ранены, контужены или получили увечья, предоставляется возможность бесплатно проехать на железнодорожном, воздушном, водном пригородном или межрегиональном виде транспорта в одну сторону и обратно, но не чаще одного раза в 2 года.

Если же оговоренная категория граждан изъявляет желание совершать поездку за пределы того населенного пункта, где они постоянно проживают, чаще, то они имеют право на льготную оплату всех видов транспорта в размере 50% от общей стоимости билета, но не чаще чем раз в год.

Все ветераны боевых действий, относящиеся к командному составу и постоянно ездят на пригородном или межрегиональном транспорте, имеют право приобретать билеты без очереди.

Для бесплатных поездок в городских ТС предусмотрены льготные проездные для военных пенсионеров. Для поездок на автобусах и пригородных электричках предусматриваются специальные талоны.

Оба вида документов выдаются в общественных транспортных кассах при предъявлении удостоверения ветерана боевых действий. Льготные проездные билеты выдаются бесплатно. Что касается талонов на пригородный транспорт, их оплата осуществляется с 50% скидкой.

Необходимо отметить, что соответствующим законодательством Российской Федерации предусмотрена альтернатива бесплатным поездкам на транспорте по предоставляемым государством документам. Это льготное замещение предлагаемых ветеранам боевых действий проездных документов в транспорте на денежную компенсацию. Другими словами, вместо билетов участники сражений могут получать определенные местными бюджетами суммы ежемесячных выплат.

- Партия Ветеранов России предлагает расширить данную льготу предоставлением бесплатного проезда на всех видах городского, муниципального общественного транспорта пригородного сообщения в Республике Башкортостан, - говорит ее лидер.

Бесплатное протезирование зубов в государственных и муниципальных медицинских учреждениях

Федеральных льгот на изготовление зубных протезов для участников боевых действий нет. Есть отдельные регионы, в которых установлены региональные льготы. Например, в Свердловской области для ветеранов боевых действий на установку зубных протезов выдают до 8 000 рублей.

Кроме этого, на бесплатное зубопротезирование имеют право люди, признанные малоимущими. Другими словами, если ваш доход меньше прожиточного уровня вашего региона, то вы таким являетесь.

В соответствии с п.10 ФЗ Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 « 5-ФЗ обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Партия Ветеранов России предлагает ввести бесплатное протезирование зубов в государственных и муниципальных медицинских учреждениях в Республике Башкортостан, - говорит Ильдар Резяпов.

Первоочередное предоставление мест в детских садах для детей ветеранов боевых действий

Ранее, детям ветеранов боевых действий был положен целый перечень послаблений, ребенок мог рассчитывать на:

поступление в учебное заведение вне конкурса, миновав очередь (вуз, СУЗ или другое);

поступление в ДОУ (дошкольное учебное заведение), во внеочередном порядке;

выбор школьного учебного учреждения.

Воспользоваться этими льготами ребенок мог, проживая в любом регионе нашей страны. Поскольку они считались федеральными. Но не так давно в 2015 году льготы были упразднены, то есть отмены. Сегодня дети могут рассчитывать на получение послаблений, лишь в исключительных случаях.

Получить льготы можно лишь в нескольких случаях:

Если его родитель погиб в период проведения военных действий;

Если его родитель до сих пор считается военнослужащим (полицейским, работником МЧС);

Если гражданин погиб в период проведения военных (боевых) действий, то его дети могут рассчитывать на все льготы, которые были положены погибшему.

- Ветеранов России предлагает исправить несправедливую ситуацию и ввести на первоначальном этапе в Республике Башкортостан первоочередное предоставление мест в детских садах для детей ветеранов боевых действий, - предложил Ильдар Резяпов.

Освобождение от налогов в первые три года при открытии ИП, ООО при условии, что все учредители являются ветеранами боевых действий

Ветераны боевых действий имеют следующие налоговые преференции:

на доходы физических лиц (НДФЛ) Налоговый кодекс предоставляет стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. гражданам, уволенным с военной службы или призывавшимся на военные сборы, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия, а также гражданам, принимавшим участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ в боевых действиях на территории Российской Федерации (пп. 2 п. 1 ст. 218);

Ежемесячная денежная выплата, установленная для ветеранов боевых действий, также не подлежит обложению НДФЛ (Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2016 № 11-П);

Льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется ветеранам боевых действий в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, находящегося в собственности ветерана, не используемого им в предпринимательской деятельности и кадастровая стоимость которого не превышает 300 млн руб. (пп. 4 п. 1, п. 2, 3, 5 ст. 407 НК РФ);

По земельному налогу налоговая база по земельным участкам, принадлежащим ветеранам, уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 тыс. руб. (пп. 4 п. 5 ст. 391 НК РФ). Уменьшение налоговой базы по земельному налогу для ветеранов применяется вне зависимости от осуществления этими налогоплательщиками предпринимательской деятельности (см., например, письмо Минфина России от 15.10.2015 № 03-05-06-02/58970);

При установлении транспортного налога законами субъектов Российской Федерации могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком (ст. 356 НК РФ);

Ветераны, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, освобождены от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ (гражданский процесс и административное судопроизводство), а также судами общей юрисдикции и мировыми судьями, если цена иска не превышает 1 млн. руб. При превышении цены иска в 1 млн. руб. госпошлина уплачивается в размере, уменьшенном на сумму госпошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн. руб. (пп. 3 п. 2, п. 3 ст. 333.36 НК РФ);

В соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК РФ применяется упрощенная система налогообложения (УСН) индивидуальным предпринимателям (ветеранам боевых действий) предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2 и 5 ст. 224 НК РФ), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ).

- Партия Ветеранов России предлагает новую норму способную стимулировать развитие бизнеса в России – это полное освобождение от налогов в первые три года при открытии ИП, ООО при условии, что все учредители являются ветеранами боевых действий, - инициирует поправки в законодательство Ильдар Резяпов.

Государственное субсидирование профессионального обучения и переобучения ветеранов боевых действий для получения гражданской профессии

В соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранам боевых действий предоставляется такая мера социальной поддержки, как профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя.

В соответствии со ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Нормы трудового права, содержащиеся в федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ.

В соответствии со ст. 196 ТК РФ необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет работодатель.

В соответствии со ст. 197 ТК РФ право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование реализуется путем заключения договора между работником и работодателем.

Из вышеуказанных норм следует, что заключение договора на подготовку и дополнительное профессиональное образование работника является правом, а не обязанностью как работника, так и работодателя.

При этом в силу пп. 17 п. 1 ст. 16 Закона № 5-ФЗ в том случае, если работодателем установлена необходимость профессиональной подготовки работника для собственных нужд и заключен соответствующий договор с работником, являющимся участником боевых действий, такая профессиональная подготовка оплачивается за счет средств работодателя.

Условие ученического договора, обязывающее работника возместить работодателю затраты в связи с обучением работника, противоречит Закону и не подлежит применению, поскольку на ветеранов боевых действий нельзя возложить обязанность по несению финансовых затрат в связи с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием.

- Партия Ветеранов России предлагает усовершенствовать норму о государственном субсидировании профессионального обучения и переобучения ветеранов боевых действий для получения гражданской профессии на территории Республики Башкортостан, - говорит политик.

Полное освобождение ветеранов боевых действий от налога на одно автотранспортное средство без учета мощности в Республике Башкортостан

В 2018 году льготы, которые касаются уплаты транспортного налога, предусмотрены в 33 областях страны. Только в семи регионах принята отмена транспортного налога для ветеранов боевых действий – Москва, Тула, Адыгея, Сахалин, Мурманск, Липецк, Кабардино-Балкария и области данных городов. Здесь освобождения от налога никак не зависит от уровня мощности авто, присутствующего в распоряжении ветерана.

В 14 регионах страны льготы на автомобильный налог в виде полного освобождения от уплаты определяются мощностью авто.

Вот основная информация по вопросу, есть ли льгота для ветеранов и в каком объеме, по данным областям:

Ленинградская область – освобождены от налога авто мощностью до 80 л.с;

Хабаровский, Красноярский край, Осетия, Волгоградская, Ульяновская и Самарская области – до 100 л.с;

Воронежская область – до 120 л.с;

Санкт-Петербург, Башкортостан, Саратовская, Новосибирская, Калужская, а также Тамбовская области – до 150 л.с;

В Еврейской АО на авто мощностью до 130 л.с. предусмотрена скидка 30% от общей ставки.

В Ивановской области и Удмуртии ставка снижена на 50%, если в распоряжении находится авто мощностью до 100 л.с.

В Кировской и Московской областях ставка снижается на 50% на транспортные средства мощностью до 150 л.с.

В Курганской области на машины мощностью до 100 л.с.

В Чечне предусмотрена льгота в размере 70% на установленный налог, а Оренбургской области принято снижение ставки на 50%, причем вне зависимости от уровня мощности установленного двигателя авто.

Во всех иных регионах ветераны боевых действий оплачивают налог в обычном режиме налогообложения.

- Партия Ветеранов России предлагает Полное освобождение ветеранов боевых действий от налога на одно автотранспортное средство без учета мощности в Республике Башкортостан, - сообщил Ильдар Резяпов.

Также Партия Ветеранов России выступает с инициативой повышения размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий с 2850 рублей до уровня прожиточного минимума 11 160 рублей. Дополнительно, о наличии всех льгот для ветеранов боевых действий можно узнать из выдержки Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ (последняя редакция май 2018)

Статья 16. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий

Ветеранам боевых действий предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

5) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади).

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим;

6) первоочередная установка квартирного телефона;

Примечание.

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в подпункт 7 пункта 1 статьи 16 вносятся изменения.

7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;

8) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

Примечание:

Ветеранам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие до 1 февраля 2011 года, выплачивается компенсация в порядке, установленном Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) независимо от даты обращения за этой компенсацией (Федеральный закон от 09.12.2010 N 351-ФЗ).

10) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

11) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;

16) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;

17) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;

Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

(см. текст в предыдущей редакции)

2) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации;

Примечание.

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в подпункт 3 пункта 2 статьи 16 вносятся изменения.

3) преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, установке квартирного телефона;

4) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;

6) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;