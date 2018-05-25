Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев рассказал об изменениях в закон о выборах

Вчера, 24 мая, в Госсобрании Башкирии на встрече его председателя с представителями непарламентских партий председатель Центральной избирательной комиссии республики Хайдар Валеев рассказал о поправках в Кодекс РБ о выборах.

Поправки будут рассмотрены 31 мая на пленарном заседании башкирского парламента. Они связаны с изменениями в федеральном законодательстве.

- Вместо открепительных удостоверений избиратели могут быть включены в список в участковой комиссии по своим заявлениям, как в федеральном законе, - сказал Хайдар Валеев. – И смогут проголосовать по месту своего нахождения в день выборов.

Законодатель предлагает начать принимать такие заявления за 45 дней до даты выборов и завершить – в 14.00 за день перед выборами. В этом году в Башкирии пройдут выборы депутатов Государственного собрания 9 сентября.

В связи с такой возможностью – проголосовать по месту нахождения, а не по месту жительства – будут внесены и другие поправки в Кодекс о выборах РБ.

Так члены УИК с правом совещательного и решающего голоса смогут знакомиться со сведениями об избирателях, подавших заявление о смене места голосования. Также перед началом голосования членов избирательных комиссий должны знакомить с информацией о числе избирателей, исключенных из списка после таких заявлений.

Еще одно новшество касается возможных ошибок при выдвижении кандидатов по одномандатным округам.

- Если партия выдвинет двух кандидатов по одному округу, то избирательная комиссия исключит обоих кандидатов, и они не смогут принять участия в выборах, - сказал Хайдар Валеев.

Глава ЦИК Башкирии ознакомил представителей непарламентских партий с итогами формирования участковых комиссий. Этот процесс завершился 18 мая.

- В Башкирии всего 3398 избирательных участков, - сказал он. – «Патриоты России» предоставили около 3000 кандидатур, более 600 – Партия Роста, «Зеленые», Справедливая Россия, Пенсионеры за справедливость, более 100 – «Яблоко».

Поскольку избирательная компания считается завершенной только после сдачи финансовых отчетов, а по выборам президента страны это произойдет только 5 июня, то новые участковые комиссии смогут приступить к работе только с 6 июня, сказал глава центризбиркома Башкирии.