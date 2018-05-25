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Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев рассказал об изменениях в закон о выборах
Сюжеты:
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Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев рассказал об изменениях в закон о выборах

Сегодня, 14:57ПолитикаРазиф АбдуллинФото: gsrb.ru
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