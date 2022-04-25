США увеличит объем субсидий на поддержку сельского хозяйства в Грузии

Предполагается, что общий бюджет сельскохозяйственной программы USAID составит $24,3 млн. Согласно текста документа, увеличение расходов позволит запустить новые меры поддержки: гранты на инновации, техническую помощь, а также развитие партнерских связей. Об этом пишет RT.
Кроме того, в документе говорится о возможности расширения технической помощи для 50 сельхозпредприятий в получении услуг по поддержке экспорта, которые необходимы для выхода на новые экспортные рынки.
Специалисты агентства отмечают, что Грузия — «критически важный союзник США в регионе». В соответствии с документом, сущность американской программы в Грузии на 2020–2025 годы заключается в установлении стратегического партнерства «для продвижения евроатлантической интеграции и повышения устойчивости к злонамеренному влиянию».
По словам специалистов USAID, важный элемент стратегии заключается в снижении зависимости Грузии от российского рынка.