США увеличит объем субсидий на поддержку сельского хозяйства в Грузии

США увеличит объем субсидий на поддержку сельского хозяйства в Грузии
США увеличит объем субсидий на поддержку сельского хозяйства в Грузии
Сегодня, 00:19ПолитикаФото: pxhere.com
Агентство США по международному развитию (USAID) собирается увеличить расходы на программу поддержки сельского хозяйства в Грузии на $1,2 млн.

Предполагается, что общий бюджет сельскохозяйственной программы USAID составит $24,3 млн. Согласно текста документа, увеличение расходов позволит запустить новые меры поддержки: гранты на инновации, техническую помощь, а также развитие партнерских связей. Об этом пишет RT.

Кроме того, в документе говорится о возможности расширения технической помощи для 50 сельхозпредприятий в получении услуг по поддержке экспорта, которые необходимы для выхода на новые экспортные рынки.

Специалисты агентства отмечают, что Грузия — «критически важный союзник США в регионе». В соответствии с документом, сущность американской программы в Грузии на 2020–2025 годы заключается в установлении стратегического партнерства «для продвижения евроатлантической интеграции и повышения устойчивости к злонамеренному влиянию».

По словам специалистов USAID, важный элемент стратегии заключается в снижении зависимости Грузии от российского рынка.

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